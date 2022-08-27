تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الاسكندرية 31 24 وادى النطرون 34 25 طنطا 34 25 شبين الكوم 34 25 دمنهور 32 24 بلطيم 30 24 مطروح 29 23 السلوم 30 23 سيوة 37 22 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 34 25 المنصورة 34 26 الاسماعيلية 35 25 السويس 35 25 العريش 32 24 رفح 31 24 رأس سدر 38 26 نخل 37 18 نويبع 38 27 طابا 38 26 كاترين 33 19 الطور 39 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 28 الفيوم 36 26 بنى سويف 36 26 المنيا 37 26 أسيوط 37 26 سوهاج 40 26 قنا 40 26 الأقصر 40 27 أسوان 42 28 ادفو 41 28 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 40 28 ابو رماد 39 28 حلايب 36 27 رأس حدربة 35 27

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