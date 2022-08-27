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أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي في مصر مؤتمرا صحفياً وذلك يوم الخميس عن نتيجة التنسيق التي يترقبها الألاف من الطلاب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وفيسعى الطلاب لمعرفة كلياتهم والاستعلام عن النتيجة التي أصبحت متاحة عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة انطلاق عملية تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية.
عاجل رابط نتيجة تنسيق رغبات الكليات المرحلة الثانية لعام 2022
وسيتم إعلان التفاصيل بمواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى وتنسيق المرحلة الثانية للتقدم بتلك المرحلة، وذلك بهدف تقريب الطلاب إلى الجامعات التى تقع في النطاق الجغرافي لهم، وبعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني والتوجه للكليات لاستكمال إجراءات القيد. وأعلنت أيضاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب 2022 لطلبة المرحلة الأولي والثانية معاً بعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الثانية، وذلك بنسبة 10% بناءً على ما تسمح به الكليات والجامعات وسيتم تخصيص موعد محدد لطلبة الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني.
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
- افتح موقع التنسيق الإلكتروني.
- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.
- اختر أيقونة نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2022.
- اكتب رقم الجلوس والرقم السري.
- احتفظ ببطاقة الترشيح شاملة بيانات الطالب كاملة والكلية واسم الجامعة.
نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية
- كلية تربية الإسكندرية بحد أدني 318.
- كلية تربية الزقازيق بحد أدني 317.
- كلية تربية عين شمس بحد أدني 316.
- كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية بحد أدني 315.
- كلية آداب القاهرة بحد أدني 308.
- كلية فنون جميلة (فنون) حلوان بحد أدني 307.
- كلية آداب عين شمس بحد أدني 300.
- كلية فنون جميلة (فنون ) المنصورة بحد أدني 300.
- كلية آداب الإسكندرية بحد أدني 295.
- كلية تجارة المنصورةبحد أدني 292.
- كلية آداب حلوان بحد أدني 292.
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022
- كلية الآداب.
- كلية التربية.
- كلية التجارة.
- كلية الحقوق.
- كلية الزراعة.
- كلية التربية النوعية.
- كلية الفنون الجميلة.
- كلية دار علوم.
- كلية تجارة إنجليزي
- كلية حقوق إنجليزي.
- كلية الخدمة الاجتماعية.
- كلية الآثار.
- كلية التمريض.
- كلية الألسن.
- كلية الطب البيطري.
- كلية الإعلام لشعبة علمي رياضة.
- كلية الحاسبات والمعلومات لشعبة علمي علوم.
- كلية سياحة وفنادق.
- كلية التكنولوجيا والتنمية.
- كلية التربية الرياضية.
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