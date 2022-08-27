جمارك بدر الذهبية تضبط  تهريب كمية من المنشطات «عسل النحل الملكى»

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك بدر الذهبيه برئاسة محمد رشدى محمود مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات ( عسل النحل الملكى ) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء مرور محمد رشدى محمود مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية لتفقد ساحة جمرك مستودع بدر الذهبية اشتبه فى مشمول البيان الجمركى ٢٨٢٦ لسنة ٢٠٢٢ صادر نهائى إلى الجزائر والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جلوكوز معبأ داخل عبوات بلاستك . وتم تشكيل لجنه جمركية لمعاينة المشمول من محمد شعراوى مدير التعريفة ومحمد ابراهيم وخالد محمود مأمور الحركة وأحمد هزاع مأمور التعريفة فتبين وجود ٢٣٠٠ عبوة من المنشطات (عسل النحل الملكي) بنفس نوع الكراتين لتضليل رجال الجمارك قرر محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وإخطار الجهات المختصة . وبلغت قيمه المضبوطات ٢ مليون جنيه، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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