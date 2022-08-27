وزير خارجية زيمبابوى يعرب يشكر مصر على الاهتمام بتنمية الكوادر فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الزيمبابوى فريدريك شافا عن شكره لمصر على الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر فى دول القارة الإفريقية؛ حتى تستطيع أن تعمل على تلبية متطلبات شعوبها التنموية.





جاء ذلك خلال استقبال الوزير الزيمبابوى لسفير جمهورية مصر العربية فى هرارى السفير محمود فاروق عامر؛ بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله فى البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية- فى بيان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- أن الوزير الزيمبابوى أثنى على البرامج التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى رفع وتنمية القدرات لدى العديد من الكوادر الزمبابوية.

كما أعرب عن رغبة بلاده فى عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً مع مصر؛ لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يمهد لعقد أعمال اللجنة المشتركة، والتى سيدفع عقدها العلاقات إلى آفاقٍ أرحب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه.. استعرض السفير المصري- خلال اللقاء- الجهود المبذولة لتنمية التعاون بين مصر وزيمبابوى فى مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

كما أكد الجانبان على مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية، لاسيّما فى مجالات الصحة والزراعة والتشييد والمقاولات، وذلك بهدف مساعدة زيمبابوى على إقامة المدينة الذكية الجديدة.