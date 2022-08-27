جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى 

جدة - نرمين السيد - تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى، بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 وقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.





فبناء على مذكرة معلومات من الرائد محمود المليس رئيس وحدة المباحث، وعبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركى وأيمن أحمد إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركى بأسوان مفادها اعتزام الراكبة "ن. م. ع" سودانية الجنسية تهريب كمية النقد المصرى والأجنبى حال سفرها فى الأتوبيس إلى الخرطوم. وبالعرض عل حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك والسيد أحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش أمتعتها الشخصية فتبين وجود 96 ألف جنيه مصرى و97 ألف و930 ريال سعودى و3 آلاف و840 درهم إماراتى داخل أمتعتها الشخصية قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنة 2022 وحرره محمود مختار. يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية، والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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