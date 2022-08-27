رئيس الوزراء يصل تونس لترؤس وفد مصر فى اجتماعات «تيكاد 8»

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العاصمة التونسية، لترؤس وفد مصر فى اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية (تيكاد 8)، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وكان فى استقبال رئيس الوزراء فى المطار، وزير الدفاع الوطنى التونسى السيد عماد مميش، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر فى تونس. وقد أعرب وزير الدفاع التونسى عن ترحيبه، وترحيب الحكومة التونسية، بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى اجتماعات قمة التيكاد، متمنياً للوفد المصرى كل التوفيق فى أعمال القمة. من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بالتواجد فى تونس، بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأشار مدبولى إلى أهمية مؤتمر التيكاد كمنصة دولية بالشراكة مع اليابان، تهتم بقضايا التنمية فى القارة الأفريقية.

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