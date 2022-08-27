محافظ القاهرة يتابع استكمال أعمال تطوير سور مجرى العيون

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال إزالة العقارات التى تم إخلائها بالمناطق الخطرة وغير الآمنة بمنطقة الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، لتنفيذ مخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجمع حضارى سكنى وترفيهى يعيد للقاهرة رونقها ومظهرها التاريخى.





أسفرت أعمال الإزالات بمنطقة الجيارة وحوش الغجر عن هدم كلى بما يقارب 200 عقار من إجمالى 520 عقارا مقرر هدمهم بالكامل ونقل سكانهم إلى مدينة الخيالة، لتطوير منطقة سور مجرى العيون. ونقلت محافظة القاهرة، 1196 أسرة من إجمالى 1660 أسرة مقرر نقلهم لهدم العقارات غير الآمنة التى يقطنوها وتطوير المنطقة بالكامل. يستهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون تنفيذ مشروع سياحى ثقافى ترفيهى على الطراز الإسلامى، على مساحة 95 فدانًا، يضم مسارح وسينمات، ومول تجارى ترفيهى فندقى على مساحة 12.5 فدان، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، وسيتم تنفيذ المنشآت على طراز إسلامى قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالى.

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