سفير مصر فى براج يلتقى رئيسة البرلمان التشيكى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير سعيد هندام، سفير جمهورية مصر العربية لدى التشيك، رئيسة البرلمان التشيكى "ماركيتا بيكاروفا أداموفا" لبحث سبل تدعيم العلاقات البرلمانية فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين.





وتم استعراض الشراكة التجارية والصناعية المصرية التشيكية والتى شهدت زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 50% خلال العام الماضى، أخذا فى الاعتبار كون مصر الشريك التجارى الأكبر للتشيك عربيا وإفريقيا، فضلا عن زيادة السياحة التشيكية إلى مصر، حيث تعد مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات سياحية للتشيك خارجيا.

وقد أعربت رئيسة البرلمان فى هذا الصدد عن التقدير للسياسة السياحية المصرية خلال أزمة جائحة كورونا مما انعكس على توفير سياحة آمنة للسياح التشيكيين.

كما تم تناول الاستثمارات التشيكية فى مصر، وكذا الاستثمارات المصرية فى التشيك، مع التأكيد على أهمية زيادة التعريف بفرص الاستثمار والفرص التجارية بين البلدين.

وقد أعربت رئيسة البرلمان التشيكى عن سعادتها لما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم، وعن رغبتها فى الإسهام فى دفع العلاقات قدما، معربة عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء رئيس مجلس النواب المصرى.

من جانبه، استعرض السفير المصرى أولويات الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ودور مصر الرائد دوليا فى الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر.