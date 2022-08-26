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نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يتوجه لـ"تونس" لحضور قمة "التيكاد 8"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 10:31 مساءً - يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولي، مساء اليوم، على رأس وفد رسمي، متوجها إلى العاصمة التونسية؛ لرئاسة وفد مصر في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "التيكاد 8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.

 

تجدُر الإشارة إلى أن قمة "التيكاد" التي تستضيفها تونس سوف تعقد اجتماعاتها على مدار يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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