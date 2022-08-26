مدبولى يغادر إلى تونس لحضور قمة «التيكاد 8»

جدة - نرمين السيد - يغادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولى، مساء اليوم الجمعة، على رأس وفد رسمى، متوجها إلى العاصمة التونسية، لرئاسة وفد مصر فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "التيكاد 8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ومن المقرر أن يُلقى رئيس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كما سيعقد مدبولى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى القمة. تجدُر الإشارة إلى أن قمة "التيكاد" التى تستضيفها تونس ستعقد اجتماعاتها على مدار يومى 27 و28 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

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