بمناسبة قرب العام الدراسى.. مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقى الزكاة والصدقات

وأعلن بيت الزكاة والصدقات المصرى، أن الصرف سيبدأ من 9/11 من مكاتب البريد، وستحصل الأسرة خلال شهر سبتمبر على ضعف المنحة الشهرية التى يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المنحة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى حوالى نصف مليون شخص من مختلِف محافظات الجمهورية تصرف لهم بشكل شهرى منتظم.
ويعمل بيت الزكاة والصدقات على تحديث قائمة المستحقين للصرف النقدى بشكل منتظم وإضافة مستحقين جدد لها بعد استيفائهم الشروط والضوابط الشرعية للاستحقاق وبحث حالاتهم من قبل لجان البحث التابعة للبيت.
ويقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى تلبية متطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة
والصدقات المصرى من أجل هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة، وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
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