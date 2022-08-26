محافظ المنيا يوجه برفع المخلفات وتراكمات القمامة (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى، محافظ المنيا، بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من أحد المقالب بجوار محطة سكك حديد دماريس، وذلك استجابة لشكوى الأهالى المتضررين من المخلفات.





أكد المحافظ على ضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدبة وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كل السبل التى تعمل على تلبية احتياجات المواطنين. وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم الاستجابة الفورية وتنفيذ توجيهات المحافظ، وجارٍ أعمال رفع المخلفات والتراكمات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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