دمياط.. إقبال كبير من المصيفين على شواطئ رأس البر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت شواطئ مدينة رأس البر، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وكثفت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير جميع الخدمات للزائرين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





وفى هذا السياق، استمرت الوحدة فى تنفيذ خطتها لتأمين الشاطئ وتزويده بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت تلك الفرق فى إنقاذ 58 حالة من الغرق وتسليم 204 أطفال تائهين إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة. وعلى جانب آخر، أطلق الهلال الأحمر المصرى مبادرة "صيف آمن" والتى شهدتها شواطئ رأس البر، وقدم خلالها فريق الهلال الأحمر خدمات مختلفة للمصطافين من إسعافات أولية ودعم نفسى للأطفال التائهين وذويهم وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الإصابات المختلفة.

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