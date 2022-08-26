بزيادة حارتين..شمال سيناء تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق العريش - القنطرة الدولي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 08:26 مساءً - تواصل محافظة شمال سيناء عمليات رفع كفاءة الطريق الدولى العريش - القنطرة الدولي للحد من الحوادث، وذلك طبقا لقرارات لجنة معاينة الطريق التي رأسها اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء بحضور اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، واللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمهندس عبدالهادى اسليم محمد مدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء، والمهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، على أن عمليات تطوير طريق العريش الدولي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين من خلال رفع كفاءة الطريق الدولى العريش - القنطرة شرق للحد من الحوادث بانارة كشافات الكهرباء على جانبيه وإزالة الرمال من على الطريق وإزالة أية عوائق، وتزويده بلوحات إرشادية.

وأشار الخولي إلى أن خطة تطوير طريق العريش الدولي تتضمن تشغيل الطريق في الاتجاهين وفتح الوصلات المغلقة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتزويد الطريق بها، وخاصة عند المنحنيات والتحويلات واخطار السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة .

وأكد نائب المحافظ مجددا على مواصلة أعمال رفع الكفاءة للحد من الحوادث وحفاظا على حياة المواطنين ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من عملية تطوير طريق العريش الدولي تبدأ من الحدود الإدارية لمحافظة شمال سيناء مع محافظة الإسماعيلية والتي تبدأ من قرية بالوظة غربا حتى مدينة بئر العبد شرقا.

وأشار سكرتير عام شمال سيناء إلى أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير الطريق الدولي العريش القنطرة ستبدأ من مدينة بئر العبد حتى مدينة العريش بمسافة 80 كم ، وتشمل أعمال التطوير على زيادة عدد الحارات إلى 3 حارات لكل اتجاه وتطوير الحارات الحالية للطريق ، لجانب تزويد الطريق باللوحات الإرشادية اللازمة.