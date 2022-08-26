تحصين أكثر من 101 ألف رأس ماشية فى بنى سويف

وذكر بيان صادر من المحافظة، اليوم الجمعة، أن وصل إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها إلى 101 ألف و51 رأسا من الأبقار، الجاموس، والأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 14 يوليو الماضى حتى 22 أغسطس الشهر الجارى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.
وأوضح البيان أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسئولى قطاع الطب البيطرى، وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.
يذكر أن مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور محمد جلال، قد أتمت استعداداتها قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات، والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.
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