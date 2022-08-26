جدة - نرمين السيد - يزور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العاصمة الكازاخية نور سلطان، منتصف سبتمبر المقبل، لافتتاح المؤتمر السابع لزعماء وقادة الأديان، والذى سيتناول "دور زعماء الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد جائحة كورونا".





وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم الجمعة- أن فضيلة الإمام الأكبر تسلم دعوة رسمية من الرئيس قاسم جومارت كيميلوفيتش توكايف، رئيس دولة كازاخستان، فى فبراير الماضى، لحضور وافتتاح فعاليات المؤتمر. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات المهمة، حيث يلتقى فضيلة الإمام الأكبر بالرئيس الكازاخى ورئيس مجلس الشيوخ، وعددًا من القيادات الدينية والشخصيات العامة والبرلمانية الكازاخية لبحث سبل تعزيز التعاون الإسلامى المشترك، وحوار الأديان والمجالات ذات الصلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يشارك فى مؤتمر زعماء وقادة الأديان بكازاخستان سبتمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.