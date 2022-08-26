جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، انتخاب 6 أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





والأعضاء هم: الدكتور نظير محمد عياد أستاذ العقيدة والفلسفة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور جاد الرب عبدالمجيد، أستاذ الحديث وعلومه، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق. والدكتور محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه، وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، الدكتور عبدالفتاح عبدالغنى العوارى، عميد كلية أصول الدين السابق، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق.

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