محافظ الوادى الجديد: تخصيص مساحة 4700 متر لإنشاء مواقف جديدة بمركز الداخلة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط تخصيص مساحة 2400 متر مربع بجوار مستشفى الداخلة الجديد؛ لإقامة موقف سيارات الخطوط الداخلية وخط الخارجة - الداخلة ، بجانب مساحة 2300 متر مربع لإنشاء موقف أتوبيسات الداخلة - القاهرة - أسيوط ، موجها بالبدء فى أعمال التنفيذ مع مراعاة توفير كافة الخدمات الملحقة بالموقف لخدمة المواطنين والمسافرين، فضلا عن تنفيذ فندق بيئى سياحى بمبلغ 150 مليون جنيه على هيئة مدينة شبابية كبرى تابعة للشباب والرياضة.





وأوضح المحافظ خلال لقائه الأهالى، اليوم الجمعة، أنه تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد، وتم التشديد على سرعة الانتهاء من تركيب أنظمة التبريد والتكييف وتجهيز وحدات الغسيل الكلوى والأشعة، بجانب ردم المصرف الزراعى المقابل للمستشفى لتنسيق ورفع كفاءة المنطقة المحيطة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ 70%. وبخصوص الالتحاق بمدرسة التطبيقات التكنولوجية بمركز الخارجة، قال المحافظ إنه سيتم تحديد نسبة لكل مركز للملتحقين بالمدرسة، وسيتم الدفع بقوافل مستمرة لكل القرى الأكثر احتياجا والقرى البعيدة. وعن الأراضى الزراعية التى تم تسليمها للشباب، أكد أنه سيتم سحب أى أراض زراعية تم تسليمها للشباب ولم يتم زراعتها أو حفر الآبار بها، وتوزيع أراضى البناء للشباب وفتح السن للمتقدمين، لافتا إلى أن طريق ت نيدة - منفلوط سيتم الانتهاء منه فعليا، فى يناير المقبل.

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