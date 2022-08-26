أسيوط تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

جدة - نرمين السيد - التقى عصام سعد محافظ أسيوط، مسئولى جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وكذلك إقامة حدائق مركزية بعواصم المدن فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية فى ملف المناخ بالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وهالة فرغلى مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

ووجه المحافظ - خلال اللقاء اليوم- مسئولى البيئة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية للتوسع فى زراعة الأشجار خاصة المثمرة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية وعلى جانبى الطرق السريعة واستغلال جميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار بجميع مدن وقرى المحافظة، حيث أن الأشجار لها ضرورة كبيرة فى تنقية الهواء وبالتالى تعتبر تلك المبادرة الرئاسية هامة جدا لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء فى تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة أو على جانبيه والتنسيق مع مسئولى الزراعة فى اختيار أنواع الأشجار.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة لتحديد المحاور التى سيتم تشجيرها وكذلك المناطق التى تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفس طبيعى للمواطنين الأمر الذى يسهم فى إحداث نقلة نوعية حضارية وزيادة الرئة الخضراء من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ على تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتى تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، لافتا إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية معا.