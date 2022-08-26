إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى أسيوط 

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه فى الوقت ذاته إلى عدم التهاون أو التقاعس فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، فضلًا عن المتابعة الدورية والرصد الفورى لعدم السماح نهائيا بعودة التعديات مرة أخرى التى تتم إزالتها.

وأوضح المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، أن الحالات التى تم إزالتها من ضمنهم 20 حالة تعدٍ على مساحة 2579 متر مبانى، و8 حالات تعدٍ على مساحة 35 فدانا و2 قيراط زراعة، لافتا إلى التعاون مع مديرية الأمن والمراكز الشرطية، بالإضافة إلى التنسيق بين جهات الولاية وكافة الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الإزالات وأملاك الدولة والرى والزراعة وذلك للتصدى لأى شكل من أشكال التعديات.

وقال المحافظ إن الموجة الـ 20 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل وفقا للجدول الزمنى الموضوع لافتا إلى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وبناء على توجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن محافظ أسيوط قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.