وزارة الأوقاف تطلق مبادرة «إطعام»

جدة - نرمين السيد - ويمكن المشاركة بصك واحد قيمته 300 جنيه أو أكثر، لإطعام عشرة أفراد على الأقل، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر.

ويصل الصك كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أى مصروفات إدارية أو إعلانية منه، وذلك استكمالاً لمسيرة العطاء المجتمع.