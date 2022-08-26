جدة - نرمين السيد - ويمكن المشاركة بصك واحد قيمته 300 جنيه أو أكثر، لإطعام عشرة أفراد على الأقل، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر.
ويصل الصك كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أى مصروفات إدارية أو إعلانية منه، وذلك استكمالاً لمسيرة العطاء المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الأوقاف تطلق مبادرة «إطعام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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