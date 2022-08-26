محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار حملات إزالة الإشغالات

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على رؤساء الأحياء باستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات وجميع الأسواق العشوائية، والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور.





ووجه المحافظ بحسب بيان له اليوم جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شن حى العجمى برئاسة السيد موسى رئيس الحى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام استهدفت منطقة البيطاش وطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وسوق الصابرين وتم إزالة الإشغالات والفروشات والباعة الجائلين، وتم التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات.

وقام حى المنتزه أول برئاسة محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع 24 الفضالى ومسجد سيدى بشر وإسكندر إبراهيم وشارع الصداقة ومصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشآت تجارية وضبط 180 حالة إشغال متنوع.

وفى سياق آخر، شنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، ما أسفر عن تحرير 374 محضرًا ضد التجار المخالفين.

وذكرت المديرية فى بيان، اليوم الجمعة، أن المحاضر شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتجميع سلع تموينية، ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، حيازة سلع مجهولة المصدر، مخابز سياحية بدون ترخيص، بيع سجائر بسعر أزيد.

كما شملت تحرير محضر لطلمبة سولار بدون ترخيص وتم مصادرة 300 لتر سولار، وسلع مستوردة مجهولة المصدر، محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.