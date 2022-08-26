وفي بيانٍ صحفي صدر صباح اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في كلية التمريض بالمرحلة الثانية من التنسيق، حيث قبلت أعلى جامعة من 351 درجة، وهي جامعة بورسعيد، فيما تستقبل جامعة أسوان الطلبة الحاصلين على أقل الدرجات، وهي 284 درجة. فأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، مع نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022 المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، معلنه أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مطالبة منهم بضرورة طباعة بطاقة الترشيح، وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

نتيجة تنسيق كليات التمريض لعام 2022 / 2033 والحد الأدنى بالدرجات

وأكدت وزارة التعليم العالي أن شروط القبول بكلية التمريض تتمثل في الحصول على الحد الأدنى من التنسيق واجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي عُقدت عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، موضحة أنّها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الكليات، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

الحد الأدنى للقبول في كلية التمريض 2022 / 2023

تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة علمي علوم ولقد صرح وزير التربية والتعليم عن إن الحد الأدنى لتنسيق كليات التمريض بالجامعات المصرية لشعبة علمي علوم 88.41% بمعنى 362.5 درجة. ولقد بلغ عدد طلاب الشعبة من 22 ألف و 954 طالب وطالبة.

تمريض بور سعيد 351.

تمريض المنصورة 347.

تمريض طنطا 344.

تمريض دمياط 340.

تمريض الزقازيق 337.

تمريض دمنهور 334.

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332.

تمريض بنها 323.

تمريض كفر الشيخ 322.

تمريض أسيوط 321.

تمريض سوهاج 317.

تمريض المنيا 313.

تمريض جنوب الوادي 312.

تمريض القاهرة 311.

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307.

تمريض عين شمس 307.

تمريض مطروح 306.

تمريض الإسكندرية 306.

تمريض بني سويف 301.

تمريض حلوان 300.

تمريض الفيوم 296.

تمريض أسوان 284​​​​​​​​​​​​​.

أقسام كلية التمريض

قسم الطوارئ والحوادث.

قسم تمريض صحة الأم والأطفال.

قسم التمريض الإداري.

قسم رعاية المسنين.

قسم الإمومة والطفولة.

قسم الأمراض والعظام.

قسم العمليات والتخدير والإفاقة.

الشروط الواجب توافرها والشروط للإلتحاق بكلية التمريض