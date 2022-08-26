شاطىء بورسعيد كامل العدد للاستمتاع بالأجواء الصيفية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد شاطىء بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا وملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروبا من ارتفاع درجات الحرارة وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة لمحافظة بورسعيد، وذلك خلال مشهد يتكرر خلال عطلة الأسبوع منذ قدوم موسم الصيف.





وتواصل إدارة المصايف بمحافظة بورسعيد، العمل على توفير أفضل الخدمات للمصطافين، بناء على توجيهات عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويجرى رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين. انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل بورسعيد، الذى يمتد لنحو 6 كيلو مترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين. ومارس المواطنون والشباب والأطفال السباحة وبعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ.

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