جامعة الوادى الجديد تفتح باب التقدم للتعليم المدمج الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد الدكتور محمود محارب- فى بيان اليوم- إنه تقرر فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج للعام الجامعى "2022-2023". وأضاف محارب أن مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد يقدم برامجه بالشراكة مع جامعات "القاهرة وعين شمس والمنيا" فى كلياتها وبرامجها المختلفة، وأنه على الراغبين فى التقدم للدراسة بالتعليم المدمج التوجه إلى مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد بالمبنى الإدارى للجامعة بدءا من بعد غد.

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