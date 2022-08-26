تحليق 19 رحلة بالون طائر فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر أحمد عبود- فى بيان اليوم الجمعة- إن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، مضيفا أن رحلات البالون الطائر تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتشتهر الأقصر بهذه الرياضة.

وأضاف عبود، أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.