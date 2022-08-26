افتتاح معرض «أيادى الجيزة» بنادى الصيد (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، معرض "أيادى الجيزة" المقام بنادى الصيد الرياضى فى الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجارى والذى يضم منتجات الأسر المنتجة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أيادى مصرية.





وأشادت نائب المحافظ، بجودة المعروضات وتنوعها وأسعارها، مؤكدة أن محافظة الجيزة تحرص على تقديم الدعم الدائم للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة وإتاحة المعارض والملتقيات لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها لفتح آفاق عمل لهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة. وأشارت هند عبدالحليم، إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، وذلك بالتعاون مع الأندية ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى لإتاحة فرص أكبر لهم فى عرض منتجاتهم. يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم والرعاية لأصحاب الحرف اليدوية.

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