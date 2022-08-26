مؤتمر العلمين الأبرز.. نشاط مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 أغسطس 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة التعليم العالى بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2021 - 2022 بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.

فضلاً عن الموافقة بشكل مبدئى على إسناد منطقة "شمال شرق العريش البحرية" إلى كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "إينى" الإيطالية، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما فى المنطقة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات "على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى وبنك "كريدى أجريكول – كوريا"، وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطاراً من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة الإسبانية، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6-7-2022، كما تمت الموافقة على الإجراءات المقترحة من وزارة النقل بشأن تنشيط حركة التبادل السياحى بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تسهيل حركة السفر والعودة عبر ميناء طابا.

وتضمنت القرارات أيضا، وفقا للتقرير، الموافقة على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية فى عدد 50 منازعة، كما تم اعتماد نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف فى قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريباً، من أملاك المحافظة، والتى تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمى عليها، إلى جانب الموافقة على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية SMS، وخدمة الرقم المختصر Short Code لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، فى حين تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات مثل الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين"، لتصبح "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

كما أصدر قرارا بتعيين رامى الدكانى رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفى نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى الطيران المدنى، والسياحة والآثار لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وأكد ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف لزيادة السياحة الوافدة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الطيران المدنى؛ لبحث الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس"، حيث أكد أن هذه المنظومة سيكون لها آثار إيجابية على تنشيط حركة السياحة الوافدة عبر إتاحة رحلات بتكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات "البلازما"، حيث أكد أن المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من رئيس الجمهورية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأكد أن المشروع ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية بالنظر إلى مستهدفاته التى تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور وزيرى الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس وزيرتى التعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وكذلك اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال.

كما أظهر التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط ومشروعات "صندوق مصر السيادى" التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، ورئيس قطاع المستثمرين بالصندوق، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد مدبولى حرص الحكومة على دفع المشروعات بالمنطقة الاقتصادية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية وتعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، وتمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والحالة الوبائية لفيروس كورونا، بجانب اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن ملف رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة يأتى على رأس أجندة الاجتماع، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومى للإعاقة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إجراء حوار مع الشباب المشاركين فى ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022"، والذين التقى بهم بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وبحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة، بالإضافة إلى استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض أطفال"، وذلك فى المسابقة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز، حيث أكد تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس، مشدداً على أن الكفاءة هى معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة، كما شهد مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية / نيرك "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية"، وكذلك شهد مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية؛ بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، فى حين شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التى وجه بها رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزير المالية.

كما شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بهدف التعاون وتنسيق الجهود، من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التى وجه بها رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزير المالية، وكذلك عقد مؤتمر صحفى بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، وأكد بدء التطبيق الفعلى للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس سبتمبر المقبل، وأن 37 مليون مواطن يستفيدون بزيادات على البطاقات التموينية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، وأمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وممثلى التحالف، بجانب الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية، حيث قال إن احتياطيات السلع مطمئنة ورصيد القمح يكفى لأكثر من 7 أشهر، مؤكدا أن هناك مجموعة عمل تنفيذية لمتابعة تطبيق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية والتعامل الفورى مع الشكاوى الواردة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مثل المتحف المصرى الكبير، والعمل على زيادة أعداد السائحين فى الموسم الشتوى المقبل، بالإضافة إلى لقاء مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين فى ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022"، وأكد أن المصريين يعملون معاً كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز، فضلاً عن لقاء مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم فى تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصرى.