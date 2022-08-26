وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى الحكومة الليتوانية التعاون فى الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جوراتى سوفيينى رئيسة جهاز تنظيم الاتصالات بدولة ليتوانيا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليتوانيا فى مجال الخدمات الرقمية، واللوائح التنظيمية للاتصالات.





حضر اللقاء السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

تناول اللقاء تسليط الضوء على تجربتى مصر وليتوانيا فى مجال تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، والخدمات التى ترتكز على هذه التقنية وكذلك أدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة فى كلا البلدين، كما تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكترونى، وتنظيم أحكام هذه التقنية فى مجال المعاملات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية للتوسع فى استخدامات التوقيع الإلكترونى فى ضوء العمل على تحقيق التحول الرقمى وإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مارجريس أبوكافيشوس نائب وزير الدفاع للأمن السيبرانى، وجوناس سكاردينكاس مدير إدارة الأمن السيبرانى؛ وذلك بحضور السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبرانى والتعامل مع التهديدات الإلكترونية، وكذلك التعاون التكنولوجى فى مجال أمن الفضاء السيبرانى وتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.

كما تم مناقشة أوجه التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتبادل الخبراء بين البلدين فى هذا المجال إلى جانب التشارك فى مشروعات البحث والتطوير فى مجال الأمن السيبرانى.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ليتوانيا على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز فرص التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاءات من الجانب المصرى؛ الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.