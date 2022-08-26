سوق السمك الجديد فى بورسعيد يستقبل زواره على أنغام السمسمية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد سوق السمك الجديد بحى العرب، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.





وأعرب عدد من زائرى بورسعيد عن فخرهم بما لمسوه من رقى وتطور، وأن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التى يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة.

ويعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالى بورسعيد، ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، كما أكد المواطنون أنه جرى إقامة السوق على أحدث مستوى عالمى، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضارى وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة فى أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة. ويتابع محافظ بورسعيد عادل الغضبان بصفة مستمرة سير العمل داخل السوق، حيث شدد على استمرار الحفاظ على رقى السوق وخدماته، ويعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويتوافد الآلاف يوميًا على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع.

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