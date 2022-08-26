«التخطيط» ترصد الاحتياجات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها مكتب مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، زيارة ميدانية، شملت القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة جنوب سيناء، لرصد الاحتياجات التنموية فى القرى المستهدفة بالمحافظة.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان لها اليوم الجمعة، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والأكاديمى، للاستفادة من خبرات جميع الجهات الشريكة فى العملية التنموية، التى تستهدف بالأساس تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا فى المناطق الأكثر احتياجاً، بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتكاملاً مع الدور الذى تقوم به مبادرة "حياة كريمة" فى تطوير قرى الريف المصرى.

وقال الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية، لتنسيق الجهود بشأن التدخلات التنموية فى القرى المستهدفة، مشددا على أهمية الزيارات الميدانية لرصد الاحتياجات الفعلية لسكان القرى، والتى تتكامل مع قواعد البيانات التى يوفرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، لتحديد مؤشرات حالة التنمية الحالية فى القرى، لوضع برنامج تنموى متكامل لكل قرية.

وأكد حلمى، أهمية تعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية التى يقوم بها المجتمع المدنى، بحيث تتكامل مع التدخلات التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن التدخلات التنموية المستهدفة، تشمل إلى جانب توفير خدمات البنية الأساسية والعمرانية "صرف صحى، مياه شرب، كهرباء وغيرها"، خدمات التنمية البشرية "مدارس، وحدات صحية، مراكز شباب"، فضلاً عن المكون الاقتصادى والاجتماعى، من خلال توفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر واستغلال المزايا النسبية لهذه القرى، والحرف اليدوية، والتدخلات ذات الأولوية من وجهة نظر أهالى القرى.

وزار وفد وزارة التخطيط، 5 قرى فى محافظة جنوب سيناء، يزيد عدد سكانها عن 19 ألف نسمة، على مدار ثلاثة أيام، هى "الوادى التابعة لمدينة الطور، وادى مكتب التابعة لمدينة الطور، رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر، غرندال التابعة لمدينة أبو زنيمة، وادى سعال التابعة لمدينة سانت كاترين"، تم خلالها عقد لقاءات وجلسات تشاورية مع الأهالى والقيادات التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على احتياجاتهم الأساسية، والمشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية خاصة المشغولات البدوية، والمعوقات ذات الصلة سواء المتعلقة بالتسويق أو التمويل، فضلاً عن متابعة المشروعات المنتهية للتأكد من استفادة المواطنين منها بشكل مباشر، والمشروعات الجارى تنفيذها.