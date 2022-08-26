جدة - نرمين السيد - والتقى الدكتور سويلم بعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير وتم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة. كما تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، واجتمع مع مسؤولى الرى بالمحافظة لمتابعة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة ، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيدها القومى.. سويلم يتابع حالة الرى بالقليوبية ويتفقد مبنى الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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