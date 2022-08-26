وزير الأوقاف: الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى لا ينكرها إلا جاحد

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن هناك تكاملًا بين جميع مؤسسات الدولة، المعنية ببناء الوعى، وتنسيقًا دائمًا على جميع الأصعدة سواء فيما يتصل بمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من توفير بعض قطع الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف بالتنسيق مع المحافظة لإقامة مشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومناطق لوجستية، وبنى تحتية.





جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف خلال افتتاحه، ووزى الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ القيلوبية عبدالحميد الهجان، اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب بالقاعة الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وهشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ولفيف من القيادات الدعوية والشعبية والتنفيذية، ولفيف من شباب وأئمة المحافظة.

وشدد وزير الأوقاف، على أن كل ما حدث وما يحدث من إنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى سواء مبادرة "حياة كريمة" أو فى تنمية الريف المصرى أو المشروعات التى تتم فى مختلف المحافظات، إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا جاحد.

وهنأ جمعة، محافظ القليوبية وقيادات وشباب المحافظة بالعيد القومى، شاكرًا له دعوته الكريمة، كما وجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على التعاون الدائم وما يقدمه للشباب المتميز من برامج هادفة.

وأوضح وزير الأوقاف أن هناك تنسيقًا بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بملف الشباب والناشئة، حيث تم القيام بإطلاق مبادرة بناء الوعى والعديد من اللقاءات المشتركة والتى يأتى من ضمنها هذا اللقاء، وأكد أن البرنامج الصيفى للطفل فرصة لتحصين أبنائنا من الأطفال والنشء والشباب والطلائع من أى اختطاف فكرى وعلى فهم صحيح الدين، وهذا ينعكس على المستوى التعليمى، فتعلمه القرآن يساعده على طلاقة القراءة والكتابة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هناك ندوات تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى النوادى الرياضية والشبابية ومستعدون للتوسع فى هذه الندوات التثقيفية.. مشددا على وجوب أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للشائعات ولا نصدق دعاوى الإحباط وأن دور الشباب مهم جدًا فى التوعية.

وتقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، أهدى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع محافظة القليوبية؛ كما أشاد بما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس، وخدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، مثمنا دعم وزارة الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة.