«الوزيري»: لم نستقر على العلامة التجارية لرعاية الأهلي حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 03:29 مساءً - تحدث سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس واستادات للاستثمار الرياضي، عن العديد من التفاصيل الخاصة برعاية النادي الأهلي، موضحاً أنه لم يتم الاستقرار على العلامة التجارية لرعاية النادى الأهلي حتى الآن.

وأكد الوزيرى أن البث الفضائي خارج موضوع الأرقام التى يتم إعلانها مؤخراً، والبث ثابت لجميع الأندية وليس للأهلي فقط، وتواصلنا مع شركات كثيرة جداً وبعض الأسماء بدأت في الظهور بالفعل، لكن حتى الآن لا يوجد تعاقد رسمي، ولكن الباب مفتوح أمام الجميع، تم التواصل عن طريق شركة الأهلي مع أحد شركات الطيران وشركات أخرى.

وأضاف سيف الوزيري، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، حتى اللحظة لم نتوصل لاتفاق نهائي، وقبل بداية الموسم الجديد، الأهلي سنعلن عن الرعاة الجدد، ومع الخطة الجديدة قد يصل عدد الرعاة من 6 إلى 7 رعاة على القميص، وقد يكون هناك 3 رعاة بالخارج، وهذا يعني أننا نتحدث عن 10 إلى 12 راعيا للأهلي فى الموسم الجديد، وسيتم الإعلان عن بعض الرعاة خلال 3 أسابيع.

واختتم الوزيرى قائلا، "مشروع كابيتانو مصر هدفه خدمة المنتخب بشكل أكبر، والتنفيذ سيكون على أعلى مستوى، وسنوقع عقد مع مجلس أبو ظبي الرياضي بخصوص كأس السوبر والاجتماع مع وزير الرياضة ورابطة الأندية كان مثمراً للغاية، أشكر كل أجهزة الدولة في موضوع عودة الجماهير، الموسم الاستثنائي الذي نخوضه مر بكل تحدياته، وتوقعاتي أن نحصل على دعم لزيادة عدد الجماهير في الموسم المقبل، ونأمل أن تكون الأعداد في تزايد ولا يكون هناك أي شكل من أشكال التعصب".