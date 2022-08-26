رئيس الهيئة العامة للمعاهد التعليمية يزور مستشفى قفط بقنا

جدة - نرمين السيد - فى إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لتطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية بجميع وحداتها، والمتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.

وتفقد فوزى السودة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى بأقسام العمليات، ووجه بضرورة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة وقام بتفقد قسم القسطرة القلبية ورعاية القلب وأثنى على جهود العاملين به منذ بداية تقديم هذه الخدمة المميزة داخل المستشفى، ثم اجتمع برؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشتهم فى معدلات الأداء وضرورة تخفيف الأعباء عن المرضى المترددين على المستشفى بأقسامها المختلفة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، كما أكد على حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

من جانبه قام نائب رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمستشفى، تابع فيها سير العمل بجميع الأقسام، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم الاستقبال ووحدة العناية المركزة وعناية القلب، وقسم الكلى الصناعى، كما حرص على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع الأقسام.

كما شدد على ضرورة تنفيذ إستراتيجية الهيئة فى التدريب والبحث العلمى والتعليم الطبى المستمر للأطباء بجميع تخصصاتهم وكل الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.