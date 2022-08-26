استئناف أعمال ترميم صالة «الأعمدة الكبرى» بمعابد الكرنك

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمودا، وأنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمودا منها، وسوف يتم ترميم باقى الأعمدة تباعا.

وأضاف وزيرى، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتى استعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحى الشتوى والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة فى ظل المنتج المتكامل الذى يجمع بين منتجى السياحة الثقافية الشاطئية.

ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافى، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكى لإزالة الأتربة والعوالق الطينية، ثم التنظيف الكيميائى لإزالة الاتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.