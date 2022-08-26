محافظ كفر الشيخ: الكشف على 2274 مواطنا بقافلة طبية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أشاد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الطبية التى نظمتها جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتم إجراء الكشف الطبى على 2274 مواطنا، بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.





ووجه المحافظ الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وللأطقم الطبية المشاركة، ولمؤسسة حياة كريمة لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، وخاصة فى المناطق النائية، جاء ذلك بحضور الأطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ. وشملت القافلة 15 تخصصا من الأنف والأذن والباطنة والرمد والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والنفسية، والعصبية، والجراحة العامة والقلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والصدر والمسالك البولية والأسنان وتم إجراء الكشف الطبى على 2274 مواطنا من أبناء قرية اريمون والقرى المجاورة وصرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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