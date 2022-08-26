حار نهارا والعظمى 34.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ ما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بنى سويف 36 26

المنيا 37 26

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 43 32

الرياض 41 28

المنامة 39 32

أبوظبى 42 30

الدوحة 38 31

الكويت 44 29

دمشق 37 23

بيروت 31 28

عمان 36 23

القدس 33 20

غزة 30 24

بغداد 44 27

مسقط 32 28

صنعاء 27 16

الخرطوم 34 25

طرابلس 31 24

تونس 34 25

الجزائر 29 22

الرباط 26 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 31 18

إسطنبول 30 22

إسلام اباد 33 25

نيودلهى 36 28

جاكرتا 32 25

بكين 27 18

كوالالمبور 32 23

طوكيو 32 24

أثينا 30 22

روما 31 20

باريس 25 15

مدريد 33 21

برلين 24 16

لندن 23 14

مونتريال 22 14

موسكو 31 19

نيويورك 31 22

واشنطن 32 23

نواكشوط 29 25

أديس أبابا 21 13.