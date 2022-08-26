أشرف صبحى يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان فى استقباله المحافظ عبدالحميد الهجان، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





تأتى هذه الزيارة للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحضور قيادات الوزارة والمديرية. ويتضمن برنامج الاحتفال أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر يعقبه لقاء حوارى مع شباب القليوبية بحضور وزير الشباب والرياضة والوزراء ومحافظ القليوبية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة. تأتى مشاركة وزير الشباب والرياضة فى احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية تأكيدًا للدور الذى تقوم به الوزارة فى المشاركة المجتمعية والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة ومشاركة الشباب فى مختلف الفعاليات فى كافة أنحاء الجمهورية.

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