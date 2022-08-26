وزير الأوقاف: نستهدف توزيع صكوك الأضاحى على 100 ألف أسرة شهريا

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه من المقرر بدء التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لـ100 ألف أسرة على مستوى الجمهورية طوال العام من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الوزير، خلال لقاء عقده ،اليوم الجمعة، مع قيادات الأوقاف والدعوى بالقليوبية على هامش أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها احتفالا بالعيد القومى للمحافظة بحضور المحافظ عبدالحميد الهجان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل وعددا من المحافظين السابقين - أن خطة التوسع فى توزيع اللحوم من خلال صكوك الإطعام وصكوك الأضاحى هى خير متصل تقدمه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية طوال العام دون الارتباط بموسم عيد الأضحى.

وأشار، إلى أنه سيتم توزيع هذه اللحوم على 100 ألف أسرة شهريا من بينها 5 آلاف أسرة بالقليوبية، مع التوسع فى جمع الصكوك طوال العام بالمسجد وتخصيص إجمالى المجهود لكل محافظة للأسر الخاصة بها زيادة عن الأسر الأساسية مع وضع 10% احتياطى للأسر الأساسية فى حالة توافر لحوم أو عدم وصولها لمستحقيها حيث يعاد توزيعها على القائمة الاحتياطية.

وأوضح الوزير، أن قيادات الدعوى بالقليوبية والمحافظات بذلت جهدا كبيرا فى تنفيذ البرنامج الصيفى للطفل والذى نفذ فى 235 مسجدا و90 مقرئة للجمهور و92 مقرئة للأئمة فى محافظة القليوبية وحدها، مشيرا إلى أن القليوبية شهدت هذا العام دخول 39 مسجدا جديدا للخدمة و78 مسجدا تجديد فرش بإجمالى 25 ألف متر فرش، وتم توزيع 5200 زيا على أئمة المساجد بالمحافظات بينهم 500 زى لأئمة القليوبية تم توزيعها اليوم على الأئمة فى القليوبية.

وأوضح جمعة، أن البرنامج الصيفى للأطفال يعد فرصة لتحصين الطلائع والشباب ضد التطرف والجماعات المتطرفة للوقوف على صحيح الدين بما ينعكس على مواجهة الجهات المتطرفة وتنمية مستوى رواد هذا البرنامج التعليمى وتوسيع آفاقهم الدينية.

وأشار إلى أنها تعمل على تنمية القدرة على التعبير والثقافة الدينية الصحيحة والآداب والقيم والفكر الصحيح وغيرها من العبادات بهدف تربية النشء والارتقاء به، موضحا أن القليوبية شهدت افتتاح 19 مكتبة دينية بالتعاون مع الثقافة لتنمية ملكة القراءة ضمن البرنامج الصيفى وجارى الإعداد لإطلاق الأسبوع الثقافى فى كل مدن القليوبية بواقع مرتين فى الشهر مرة فى العاصمة بنها ومرة كل مدينة من مدن المحافظة.

ولفت إلى استمرار البرنامج الصيفى حتى 19 سبتمبر المقبل، موضحا أنه ومع بدء الدراسة سيتم تنفيذ البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع من العصر إلى المغرب حتى لا ينقطع الأطفال عن ما درسوه وحفظوه من القرآن ومسائل فقهية خلال الصيف، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه جاء بناءا على رغبات أولياء الأمور بعدم انقطاع البرنامج أثناء الدراسة.