إجراءات حكومية نحو الهيدروجين الأخضر (فيديوجراف)

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قومية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من إمكانات لتوليد الطاقة النظيفة، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب، فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى، بما يعزز الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، كما كلف سيادته بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً كبيرا من القيادة السياسية، التى تضع قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
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