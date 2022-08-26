إزالة 164 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه اليوم الجمعة، على التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة بشأن سير حملات الإزالة ضمن الموجة الـ 20 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون على المعتدين على أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة القطاعات التنفيذية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مشددا على رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مشيرا إلى أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.