جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه اليوم الجمعة، على التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة بشأن سير حملات الإزالة ضمن الموجة الـ 20 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون على المعتدين على أملاك الدولة.
وأضاف المحافظ أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة القطاعات التنفيذية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مشددا على رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مشيرا إلى أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 164 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.