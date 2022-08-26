جدة - نرمين السيد - ولفت انتباه الشباب، روعة ودقة الفن الموجود فيه، وفى نهاية الزيارة قدموا الشكر لمستقبليهم من العاملين فى القصر التاريخى العريق. ويقام ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة حاليًا فى مركز لوجوس بوادى النطرون، تحت شعار back to the roots ويشارك فيه هذا العام 200 من الشباب ينتمون لـ 35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من جميع أنحاء العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب ملتقى لوجوس الثالث يزور قصر عابدين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.