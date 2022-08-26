الصحة: دعم مهرجان القلعة بمركز للتطعيمات به جميع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين ودعم توجه الدولة المصرية نحو تأمين التجمعات والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والسياحية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل القطاعات المعنية فى الوزارة، حيث تم توفير عدداً من العيادات المتنقلة ودعمها بكميات من الأدوية، حيث تمركزت فى أماكن تجمع رواد المهرجان، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بالمجان.

وأشار عبدالغفار إلى توفير مركزا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة لنشر فرق التواصل المجتمعى؛ لتقديم لتوعية رواد المهرجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، وتطهير الأيدى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تقديم شرح عملى للطريقة الصحية لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

ولفت إلى تمركز سيارة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، يرافقها طاقم طبى مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، حيث تقدم السيارة خدمات الفحص المبكر لسرطان الثدى، باستخدام أشعة الماموجرام، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للسيدات من خلال قياس ضغط الدم، والسكر، ومؤشر كتلة الجسم وتقديم التوعية بالصحة الإنجابية.