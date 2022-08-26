روسيا تحتفى بمرور 79 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر: شراكة شاملة

جدة - نرمين السيد - احتفت وزارة الخارجية الروسية، بمرور 79 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتة إلى أنه فى 26 أغسطس 1943، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى ومصر.





وقالت الخارجية الروسية -فى بيان بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة-: "لقد تعاون بلدانا بشكل وثيق فى الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضى مع مصر، وبمساعدة الاتحاد السوفيتى جرى بناء حوالى 100 منشأة صناعية كبيرة فى مصر".

وأضاف البيان: "أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية اليوم ذات طبيعة شراكة شاملة وتعاون استراتيجى، حيث تتميز العلاقات الروسية المصرية بحوار سياسى مكثف ويجرى تنفيذ تفاعل بناء بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية".

ونوه بأن المجال التجارى والاقتصادى يُعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون الروسى المصرى، حيث تعتبر مصر الشريك الأكبر لروسيا فى هذا المجال فى الوطن العربى وفى القارة الإفريقية.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول:"نحن نقدر عاليا المستوى الحالى للتعاون الروسى المصرى، ونحن مهتمون بزيادة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين البلدين".