كل ما تريد معرفته عن الدوري الأوروبي.. الأكثر تتويجا والهدافين والجوائز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 12:29 مساءً - تستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتى الدوري الأوروبي ودورى المؤتمر الأوروبي للموسم الجديد 2022 – 2023، بعد تحديد جميع الأندية المتأهلة عقب نهاية الدور التمهيدى أمس الخميس.

موعد قرعة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام قرعة الدوري الأوروبي فى مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، وذلك فى الواحدة ظهر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، على أن تذاع على مجموعة قنوات بي إن سبورت، بالإضافة إلى بث القرعة على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على الهواء مباشرة.

الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الأوروبي

وحصد 29 فريقاً لقب الدوري الأوروبي، ويمتلك فريق إشبيلية الإسباني الرقم القياسي فى التتويج برصيد 6 ألقاب، والذى كان آخرها عام 2020 على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

يأتي ترتيب الفرق الفائزة بلقب الدوري الأوروبي على النحو التالي:

-حقق فريق وحيد البطولة 6 مرات وهو إشبيلية الإسباني

4 فرق حصدت اللقب 3 مرات:

ليفربول الإنجليزي

يوفيتنوس وإنتر ميلانو الإيطاليان

أتلتيكو مدريد الإسباني.

8 فرق حققت اللقب مرتين:

بورتو البرتغالي

ريال مدريد الإسباني

بارما الإيطالي

تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيان

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

فينورد الهولندي، جوتنبيرج السويدي

بينما حقق اللقب مرة واحدة 16 فريق وهى: فيا ريال وفالينسيا الإسبانيين، إيبسويتش ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بايرن ميونخ وشالكة وباير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت الألمان، سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبيرج الروسيين، شاختار دونيتسك الأوكراني، أياكس وآيندهوفن الهولنديين، نابولي الإيطالي، رويال أندرلخت البلجيكي، جالاتا سراي التركي.

الهدافون التاريخيون للدوري الأوروبي

ويتربع السويدي هنريك لارسون على عرش الهدافين التاريخين في بطولة الدوري الأوروبي بحصيلة 40 هدفاً، يليه الهولندي كلاسيان هونتيلار بحصيلة 34 هدفاً، ثم الإسباني أريتز أدوريز بحصيلة 31 هدف والكولومبي راداميل فالكاو بحصيلة 31 هدفاً.

قرعة الدوري الاوروبي

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الأوروبي تواجد أندية أوروبية عريقة، يأتي في مقدمتها فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى نادى روما الإيطالي الذى يشارك بصفته بطلا لمسابقة دورى المؤتمر الأوروبي.

وتوزع الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة لتتنافس فرق كل مجموعة مع بعضها البعض بنظام دوري من دورين "الذهاب والإياب".

النني وتريزيجيه ومصطفي محمد يترقبون القرعة

وعلى مستوى اللاعبين المصريين، يشارك محمد النني مع أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه مع طرابزون التركي، وأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مع نانت الفرنسي.

الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات الجولة الأولي

وتقام الجولات الـ6 للدور الأول للبطولة في أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر.

جوائز الدوري الأوروبي

وينتظر أن يحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي على مبلغ 8.6 مليون يورو، بينما سيحصد بطل دورى المؤتمر الأوروبي مبلغ 5 ملايين يورو.

وكان فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، على حساب فريق رينجرز الاسكتلندى في المباراة النهائية بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1.

وتوج روما الإيطالي بالنسخة الأولى من دورى المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة المجر، يوم 31 مايو من عام 2023، بينما يستضيف ملعب "فرتونا أرينا" في مدينة براج التشيكية المباراة النهائية للنسخة الثانية من دورى المؤتمر الأوروبي.

تصنيف أندية قرعة الدوري الأوروبي

وجاء تصنيف أندية قرعة الدوري الأوروبي كالتالي..

التصنيف الأول:

روما (إيطاليا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

أرسنال (إنجلترا)

لاتسيو (إيطاليا)

براجا (البرتغال)

النجم الأحمر (صربيا)

دينامو كييف (أوكرانيا).

أولمبياكوس (اليونان)

التصنيف الثاني

فينورد (هولندا)

رينس (فرنسا)

ايندهوفن (هولندا)

موناكو (فرنسا)

ريال سوسيداد (اسبانيا)

كاراباج (أذربيجان)

مالمو (السويد)

لودوجريتس (بلغاريا)

التصنيف الثالث

شيريف (مولدوفيا)

ريال بيتيس (اسبانيا)

ميديتلاند (الدنمارك)

بودو جيليمت (النرويج)

فرانك فروزي (المجر)

يونيون برلين (ألمانيا)

فرايبورج (ألمانيا)

فناربخشة (تركيا).

التصنيف الرابع

نانت (فرنسا)

هلسنكي (فنلندا)

ستورم جراز (النمسا)

أيك لارانكا (قبرص)

زيورخ (سويسرا)

أومونيا (قبرص)

يونيون سانت جلوي (بلجيكا)

طرابزون (تركيا)