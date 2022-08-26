عاجل.. الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعى سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أى كميات إضافية منها بشكل فورى فى حالة الاحتياج.

وفى سياق متصل، تعمل الهيئة حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية.