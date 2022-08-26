محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة العمل بالمشروع القومى لتبطين الترع

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان حى ثان المنتزه، قامت رئيس الحى هدى أبو كليلة، بمتابعة المشروعات الريفية، التى تستهدف المساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المواطنين بقرى وعزب الحى، إضافة لتذليل أى عقبات أمام عمليات تبطين ترعة كراكول، حتى عزبة سركيس بنطاق الحى.
جدير بالذكر أن المشروع القومى لتبطين الترع، يعد أحد المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة فى إطار المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها مما يعد من أهم شرايين التنمية المستدامة.
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