أولى رحلات الشارتر.. وصول 146 سائحا من رومانيا إلى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، وصول أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة رومانيا، اليوم الجمعة، على متنها 146 سائحا عبر مطار مرسى مطروح الدولى، جرى استقبالهم والترحيب بهم بالمطار وتوزيع الورورد والكتيبات التعريفية بالمحافظة.





وأوضح محافظ مطروح -فى بيان اليوم الجمعة- أن عدد رحلات طائرات الشارتر القادمة من أوروبا عبر مطار مرسى مطروح الدولى، بلغت 67 رحلة بإجمالى ألف و816 سائحا، وذلك منذ بداية موسم الصيف السياحى معظمهم من دولتى إيطاليا وبولندا. ونوه المحافظ باستعداد المحافظة الدائم لاستقبال مزيد من حركة السياحة مع الترحيب بضيوفها، معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحى الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف؛ ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطيء ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية. وأشار إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

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