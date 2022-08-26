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الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 11:29 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

 

1. سيد الشهداء حمزه – القنطرة غرب المدينة

 

مديرية أوقاف المنيا

 

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

 

3. الحاج جبالى – بنى صامت – بنى مزار

 

4. الصلاحى – دلجا – دير مواس

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاى البارود

 

مديرية أوقاف الجيزة

 

6. التقوى – قرية الديسمى - الصف

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

 

ثانيًا: مسجد الصيانة: 

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

 

2. الهدى أمام البنك الزراعى – مركز بدر

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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