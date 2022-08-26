الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أغسطس 2022 11:29 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. سيد الشهداء حمزه – القنطرة غرب المدينة
مديرية أوقاف المنيا
2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا
3. الحاج جبالى – بنى صامت – بنى مزار
4. الصلاحى – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف البحيرة
5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاى البارود
مديرية أوقاف الجيزة
6. التقوى – قرية الديسمى - الصف
مديرية أوقاف الفيوم
7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور
2. الهدى أمام البنك الزراعى – مركز بدر